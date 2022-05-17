Президент России Владимир Путин заявил о «тектонических» изменениях на нефтяном рынке

На нефтяном рынке происходят «тектонические» изменения, работать по-прежнему уже нельзя, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал также, что российским властям необходимо действовать на опережение, извлекая пользу из «хаотичных решений» Запада. Европейский союз же, полагает Путин, с отказом от энергетического импорта из России вредит сам себе.

При этом Путин подчеркнул, что российской экономике потребуются дополнительные меры поддержки, будут приниматься и решения для работы энергокомпаний в изменившихся условиях.

После начала российской военной операции на Украине зарубежные государства вводят санкции в отношении Москвы, часть из них касается в том числе и экспорта российских энергоресурсов, играющего важную роль в пополнении бюджета. Отказ от российской нефти обсуждает Евросоюз, но пока что ограничения не удалось согласовать из-за позиции Венгрии, опасающейся экономического ущерба.