Россиянам озвучили план действий при приступе боязни высоты

Психолог Хадарцева: при приступе боязни высоты надо продышаться и ощутить пол под ногами

Психолог Юлия Хадарцева озвучила план действий, которые помогут справиться с приступом боязни высоты. Ее слова передает издание NEWS.ru.

Специалист сказала россиянам, что чувствовать себя некомфортно на высоте — совершенно нормально из-за базового инстинкта самосохранения, однако у некоторых людей эти переживания переходят в фобию. При приступе панического страха высоты могут дрожать руки и подкашиваться ноги, может начаться тошнота, сбои в работе вестибулярного аппарата и проблемы с дыханием, зрением и слухом.

В случае приступа страха Хадарцева посоветовала в первую очередь продышаться. Затем, по ее словам, надо постараться сконцентрироваться на каком-нибудь предмете или точке в пространстве и по возможности изменить положение тела — например, сесть на пол или лечь, это поможет ощутить пол под ногами и потихоньку осознать, что не происходит ничего страшного.

В заключение психолог связала боязнь высоты с детскими травмами и заявила, что если проработать их, можно излечить и фобию. «Страх высоты постепенно отступит. Главное — помнить, что любой страх — это возможность роста. Каждый раз, когда мы идем в свой страх, перерабатываем его, мы выходим на новый уровень», — заключила Хадарцева.

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