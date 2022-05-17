Генерал СКР на суде опроверг причастность бывшего сенатора Арашукова к убийству

Экс-врио главы СКР по КЧР Булатов заявил о невиновности экс-сенатора Арашукова в убийстве

В Мосгорсуде на процессе по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова был допрошен бывший временно исполняющий обязанности главы Следственного комитате России (СКР) по Карачаево-Черкесии (КЧР) генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в феврале 2018 года он ознакомился с уголовным делом об убийстве советника президента республики Фраля Шебзухова, которого застрелили в марте 2010 года, когда он баллотировался на пост главы правительства КЧР. Булатов говорит, что обвиняемый Рустам Копсергенов дал показания на Арашукова, заказавшего «побить и напугать» Шебзухова, однако, как отметил генерал СКР, правоохранители не нашли подтверждения тому, что Копсергенов и Арашуков между собой были знакомы.

Булатов заявил о невиновности экс-сенатора в убийстве. «Все было построено на словах обвиняемого [Копсергенова]. После совещания в управлении СК по КЧР мы пришли к выводу, что даже если и принять слова Копсергенова на веру, то в действиях Арашукова отсутствует состав преступления. Речь шла о том, чтобы "побить" потерпевшего, а статья "побои" в тот момент была декриминализирована», — заявил свидетель.

Генерал также сказал, что не вмешивался в работу следователей, занимавшихся делом об убийстве Шебзухова. Он только настоял, чтобы материалы были переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

В ноябре 2021 года Мосгорсуд начал рассматривать дело Арашуковых с участием присяжных заседателей, которых смогли отобрать лишь с шестой попытки. На первом заседании обвиняемые не признали вину во вменяемых им преступлениях.