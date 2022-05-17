На фестивале в Чувашии споют эрзянские и мокшанские песни

В Чувашии пройдет фестиваль национального мордовского детского песенного творчества

В Чувашии пройдет фестиваль национального мордовского детского песенного творчества «Чипайне» («Солнышко»). Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на Дом дружбы народов республики.

Мероприятие пройдет 20 мая в Порецком районе Чувашии. Ожидается, что в нем примут участие юные певцы из Алатыря, Шумерли, Алатырского, Батыревского, Ибресинского, Порецкого и Шумерлинского районов. Исполнители споют песни на эрзянском и мокшанском языках.

«Мордовская песня — это один из объектов нематериального культурного наследия эрзянского и мокшанского народов, которые проживают в нашей республике. Участники "Чипайне" обращаются к прошлому мордовского народа, а это дорогого стоит», — рассказал руководитель Мордовского культурного центра Владимир Седойкин.

Отмечается, что помимо песен, гости фестиваля также смогут услышать поэзию мордовских народов, познакомиться с их национальными костюмами и играми.