Автор FAZ Гейниц предсказал Германии холодную осень и болезненные жертвы без газа России

Журналист Кристиан Гейниц рассказал, что ждет ФРГ, если страна останется без поставок российского газа и не найдет ему замену. Об этом он написал в статье для газеты Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ).

Автор материала заявил, что стремление властей Германии отказаться от энергоносителей из России влечет за собой тяжелые последствия. Он напомнил, что ФРГ сильнее остальных европейских стран зависит от российского газа. Поэтому он предсказал стране холодную осень, болезненные жертвы, упадок химической отрасли, волну банкротств и всплеск безработицы без энергоносителей России.

«Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям», — предупредил Гейниц.

По мнению обозревателя, сжиженный природный газ (СПГ) является альтернативой российскому. Однако Берлин оказался в непростом положении, поскольку строительство терминала для приема топлива требует времени. Германия не занималась его созданием раньше, поскольку было выгоднее покупать российский газ.

Гейниц полагает, что в Германии введут эмбарго на топливо из России только в том случае, если удастся сгладить последствия

этого решения. На данный момент страна способна это осуществить с помощью заполнения хранилищ и стабилизации потребления топлива. Журналист также выступил с критикой правительства страны за более ранние намерения заменить угольные электростанции газовыми и отказаться от АЭС.

Ранее в Совфеде оценили последствия отказа Германии от российской нефти. В таком случае ФРГ заплатит «немалую цену», уверен сенатор Алексей Пушков.