Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы самые загрязняющие атмосферу регионы России

Красноярский край выбросил в атмосферу 2,6 миллиона тонн вредных веществ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В 2021 году больше всего загрязняющих атмосферу веществ среди регионов России выбросил Красноярский край. Суммарно на него пришлось 2,6 миллиона тонн выбросов. Об этом говорится в исследовании «ФинЭкспертизы», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

На Красноярский край пришлось 11,7 процента от всего объема выбросов по стране. Одним из самых загрязняющих регионов назвали и Кемеровскую область, которая выбросила в атмосферу 1,7 миллиона тонн — 7,5 процента всего объема. Топ-3 списка замкнул Ханты-Мансийский автономный округ с показателями в 1,3 миллиона тонн и 5,8 процента.

Материалы по теме:
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
Час расплаты. Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
Час расплаты.Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
22 апреля 2022

Ниже в списке расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, на который пришлось 971,8 тысячи тонн, Свердловская область с показателем в 933,7 тысячи и Иркутская область с 727,4 тысячью тонн. В десятку рейтинга вошли Челябинская область (577,3 тысячи тонн), Башкортостан (574,9 тысячи тонн), а также Оренбургская область (521,4 тысячи тонн) и Краснодарский край (495,9 тысячи тонн).

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то за год там зафиксировали 387,7 тысячи тонн вредных выбросов и 202,2 тысячи тонн соответственно.

Меньше всего загрязняют атмосферу такие регионы, как Тыва (10,7 тысячи тонн), Севастополь (15,2 тысячи тонн), Республика Алтай (15,5 тысячи тонн), Калмыкия (15,8 тысячи тонн), Чукотский автономный округ (18,9 тысячи тонн), Еврейская автономная область (21,7 тысячи тонн), Адыгея (22,7 тысячи тонн), Карачаево-Черкесия (23,8 тысячи тонн), Кабардино-Балкария (25,7 тысячи тонн) и Ингушетия (26,2 тысячи тонн).

Эксперты FinExpertiza назвали регионы России с самым грязным воздухом. Оказалось, что самым грязным воздухом дышат жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Там на одного человека фиксируется 1,8 и 1,3 тонны соответственно.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Песков объявил США враждебным России государством
Россиянин признался в убийстве сестры за отказ участвовать в «Бессмертном полку»
Стало известно о поврежденной после обстрела российского села ВСУ вышке связи
В ДНР уточнили число пленных бойцов ВСУ из «Азовстали»
Названы самые загрязняющие атмосферу регионы России
Студентка обрела популярность благодаря ролику о макияже вопреки косоглазию
Эмбер Херд подтвердила сокращение ее роли в «Аквамене 2»
Кремль пообещал выстоять в противостоянии с Западом
В Кремле призвали провести беспристрастное расследование ситуации в Буче
Маск назвал условие покупки Twitter
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.