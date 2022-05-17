Названы самые загрязняющие атмосферу регионы России

Красноярский край выбросил в атмосферу 2,6 миллиона тонн вредных веществ

В 2021 году больше всего загрязняющих атмосферу веществ среди регионов России выбросил Красноярский край. Суммарно на него пришлось 2,6 миллиона тонн выбросов. Об этом говорится в исследовании «ФинЭкспертизы», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

На Красноярский край пришлось 11,7 процента от всего объема выбросов по стране. Одним из самых загрязняющих регионов назвали и Кемеровскую область, которая выбросила в атмосферу 1,7 миллиона тонн — 7,5 процента всего объема. Топ-3 списка замкнул Ханты-Мансийский автономный округ с показателями в 1,3 миллиона тонн и 5,8 процента.

Ниже в списке расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, на который пришлось 971,8 тысячи тонн, Свердловская область с показателем в 933,7 тысячи и Иркутская область с 727,4 тысячью тонн. В десятку рейтинга вошли Челябинская область (577,3 тысячи тонн), Башкортостан (574,9 тысячи тонн), а также Оренбургская область (521,4 тысячи тонн) и Краснодарский край (495,9 тысячи тонн).

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то за год там зафиксировали 387,7 тысячи тонн вредных выбросов и 202,2 тысячи тонн соответственно.

Меньше всего загрязняют атмосферу такие регионы, как Тыва (10,7 тысячи тонн), Севастополь (15,2 тысячи тонн), Республика Алтай (15,5 тысячи тонн), Калмыкия (15,8 тысячи тонн), Чукотский автономный округ (18,9 тысячи тонн), Еврейская автономная область (21,7 тысячи тонн), Адыгея (22,7 тысячи тонн), Карачаево-Черкесия (23,8 тысячи тонн), Кабардино-Балкария (25,7 тысячи тонн) и Ингушетия (26,2 тысячи тонн).

Эксперты FinExpertiza назвали регионы России с самым грязным воздухом. Оказалось, что самым грязным воздухом дышат жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Там на одного человека фиксируется 1,8 и 1,3 тонны соответственно.