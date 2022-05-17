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Ненефтегазовые доходы бюджета рекордно упали

Ненефтегазовые доходы российского бюджета снизились на 18 процентов в апреле

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ненефтегазовые доходы российского бюджета в апреле рекордно упали, продемонстрировав наивысшее снижение за последние полтора года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минфина.

Снижение год к году составило 18 процентов (без учета инфляции). По итогам апреля размер ненефтегазовых доходов федерального бюджета составил 1,06 триллиона рублей — против 1,29 триллиона годом ранее.

Предыдущий рекорд по снижению ненефтегазовых доходов бюджета был установлен в августе 2020 года и равнялся 23 процентам.

К нефтегазовым доходам федерального бюджета, согласно Бюджетному кодексу, относятся налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья, экспортные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты, а также налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье, отправленное на переработку (в случае, когда демпфирующая надбавка к нему становится отрицательной).

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Платон Щукин
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