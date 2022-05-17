Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Эстонии заявил о невозможности полностью изолировать Россию

Президент Эстонии Карис сказал о невозможности полностью изолировать Россию

Фото: Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Globallookpress.com

Президент Эстонии Алар Карис заявил о невозможности полностью изолировать Россию, передает РИА Новости.

«Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия», — сказал Карис.

Он добавил, что вести дела с Москвой «как обычно» теперь не получится независимо от того, как закончится специальная военная операция на территории Украины.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Названа выдающая возраст зона на женском теле
У квазара обнаружили колебания яркости неизвестной природы
Жена вычислила измену мужа неожиданным способом
«Бавария» нацелилась на нападающего «Барселоны»
Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны
В лесу Ингушетии найден тайник с оружием
Макрон пообещал нарастить поставки вооружений на Украину
Пользователям WhatsApp сообщили об изменении одной функции
Россия откроет наземную границу с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.