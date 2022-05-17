Президент Эстонии заявил о невозможности полностью изолировать Россию

Президент Эстонии Карис сказал о невозможности полностью изолировать Россию

Президент Эстонии Алар Карис заявил о невозможности полностью изолировать Россию, передает РИА Новости.

«Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия», — сказал Карис.

Он добавил, что вести дела с Москвой «как обычно» теперь не получится независимо от того, как закончится специальная военная операция на территории Украины.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину.