В Евросоюзе заявили о достижении предела антироссийских санкций

Euractiv: Евросоюз приблизился к пределу возможностей по антироссийским санкциям

Европейский союз приблизился к своему пределу в антироссийских санкциях. Об этом написал интернет-портал Euractiv со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах Евросоюза.

По его словам, седьмой пакет антироссийских санкций станет «невероятно сложным». Об этом можно судить по остроте дискуссий возникших из-за ограничений на российскую нефть. При этом газ из России, поставки которого планируется запретить очередными рестрикциями, представляет из себя более ценный ресурс для Европы.

17 мая правительство самопровозглашенной республики Косово присоединилось к санкциям Запада против России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине. По словам замглавы МИД Косова, власти республики заморозят счета попавших под санкции российских граждан, а также введут запрет на их поездки за пределами Косово.