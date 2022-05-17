Правительство Косова присоединилось к санкциям Запада против России и Белоруссии

Правительство самопровозглашенной республики Косово присоединилось к санкциям Запада против России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание URA со ссылкой на заместителя иностранных дел республики Крешника Ахмети.

«Эти санкции направлены на усиление давления на правительство, российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля», — заявил Ахмети.

По замминистра ведомства, власти республики заморозят счета попавших под санкции российских граждан, а также введут запрет на их поездки за пределами Косово. Политик отметил, что регион «солидарен с международными коллегами».

Ранее сербский президент Александар Вучич заявил, что западные государства перекраивают границы Сербии, призывая к независимости Косова. «Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будут участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косове как о "сердце Европы" и отдельной стране», — обвинил Вучич коллективный Запад. По словам главы государства, Сербия защищает свою территориальную целостность и продолжит это делать.