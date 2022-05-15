Вучич обвинил Запад в перекраивании границ Сербии

Президент Сербии Вучич обвинил Запад в перекраивании границ страны посредством Косово

Западные государства заявляют, что не согласятся с изменением границ Украины, однако при этом перекраивают границы Сербии, призывая к независимости Косова, заявил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будут участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косове как о "сердце Европы" и отдельной стране», — обвинил Вучич коллективный Запад.

По словам главы государства, Сербия защищает свою территориальную целостность и продолжит это делать. Он поинтересовался, как западные государства могут ожидать, что страна отречется от этих принципов, одновременно призывая Украину этого не делать. «От нас требуете любой ценой признать, а от них — любой ценой не признавать», — упрекнул политик, в частности, страны «Большой семерки» (G7).

«Изменить политику Сербии можно, но только с пистолетом у виска, причем не у моего виска, а у висков наших детей. Угрозы меня не волнуют, если завтра умру — останутся железные дороги, больницы, а также самостоятельная и независимая политика Сербии, и никто не может этого отрицать», — заключил Вучич.

14 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 отказались признавать изменения границ Украины. Она также сообщила, что Группа семи готова ввести новые ограничения против России, ее представителей и институтов.

