Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич обвинил Запад в перекраивании границ Сербии

Президент Сербии Вучич обвинил Запад в перекраивании границ страны посредством Косово

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Западные государства заявляют, что не согласятся с изменением границ Украины, однако при этом перекраивают границы Сербии, призывая к независимости Косова, заявил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будут участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косове как о "сердце Европы" и отдельной стране», — обвинил Вучич коллективный Запад.

По словам главы государства, Сербия защищает свою территориальную целостность и продолжит это делать. Он поинтересовался, как западные государства могут ожидать, что страна отречется от этих принципов, одновременно призывая Украину этого не делать. «От нас требуете любой ценой признать, а от них — любой ценой не признавать», — упрекнул политик, в частности, страны «Большой семерки» (G7).

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022

«Изменить политику Сербии можно, но только с пистолетом у виска, причем не у моего виска, а у висков наших детей. Угрозы меня не волнуют, если завтра умру — останутся железные дороги, больницы, а также самостоятельная и независимая политика Сербии, и никто не может этого отрицать», — заключил Вучич.

14 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 отказались признавать изменения границ Украины. Она также сообщила, что Группа семи готова ввести новые ограничения против России, ее представителей и институтов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Финляндия официально решила вступить в НАТО
Власти Сербии заявили о намерении сопротивляться введению санкций против России
Стилистка показала простой способ подогнать брюки по фигуре
Роскомнадзор заблокировал сайты USA.one и Germania.one
В Рязанской области попытались поджечь военкомат
В Литве снова осквернили памятник советским войнам
Врач провел аналогию между средствами для похудения и препаратами от COVID-19
США помогут Финляндии и Швеции в случае нападения на них до вступления в НАТО
Вучич обвинил Запад в перекраивании границ Сербии
Суд прекратил уголовное дело против избивших олимпийского чемпиона в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.