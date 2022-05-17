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Турцию уличили в требовании F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Bloomberg сообщил о требованиях Турции за прием Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турция готова одобрить заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если ее вновь включат в программу производства истребителей F-35, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турция хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, из участия в которой ее исключили после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У нее также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16», — сообщает агентство.

Помимо этого отмечается, что Анкара потребовала снять с нее санкции за обладание российскими системами ПВО С-400.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО. Он пояснил, что Анкара не выступала с какими-либо требованиями в обмен на поддержку заявок стран на вступление в альянс.

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Марина Совина
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