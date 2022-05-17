Пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов прошел голосование в Сенате США

Пакет помощи Украине на $40,1 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США

Пакет помощи Украине на 40,1 миллиарда долларов прошел процедурное голосование в Сенате США. Документ будет поставлен на окончательное рассмотрение, которое пройдет в среду, 18 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения в 60 голосов. Таким образом, законодатели ограничили отведенное на дебаты по пакету время 30 часами.

Ожидается, что 18 мая большинство сенаторов утвердят инициативу, затем документ подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов. Он заявил, что выступает против успеха Украины ценой банкротства США. Политик считает, что США сейчас не могут спасать Украину, ставя под угрозу при этом свою экономику.