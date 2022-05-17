Восьмилетняя россиянка выпала из окна без присмотра отца

Восьмилетняя жительница Ачинска выпала из окна квартиры на пятом этаже из-за спящего отца

В городе Ачинске Красноярского края восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, пока ее отец спал, сообщает портал Ngs24.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, россиянин днем затеял ремонт, к вечеру он решил передохнуть и заснул. Оставшись без присмотра, его дочь забралась на подоконник, не удержалась и упала. Ребенка госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

В красноярском МВД отметили, что семья восьмилетней школьницы на учете не состояла и до произошедшего считалась благополучной. Кроме того, сотрудники полиции попросили горожан тщательнее следить за детьми в теплое время года.

Ранее в частном доме села Светлое Свердловской области пятилетняя девочка, оставшись без присмотра отца, погибла от удара током, схватившись за оголенный провод.