В России пятилетняя девочка погибла от удара током из розетки без присмотра отца

В Свердловской области пятилетняя девочка погибла от удара током из сломавшейся розетки

В частном доме села Светлое Свердловской области пятилетняя девочка погибла от удара током, схватившись за оголенный провод. Об инциденте сообщает «Интерфакс».

Вечером 1 декабря ребенок оказался без присмотра отца, который спал в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения. Девочка сломала в комнате розетку и взяла руками провода электропроводки. Она получила удар током, от которого скончалась на месте.

Девочку в бессознательном состоянии с ожогами рук обнаружила мать, когда вернулась домой с работы.

Прокуратура проводит проверку, в частности соблюдение требований закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в городе Гусь-Хрустальный подросток, который залез на столб высоковольтной линии электропередачи, зацепился за провод и скончался от удара током. Инцидент произошел, когда несовершеннолетний гулял с друзьями около железной дороги.