Залезший на столб российский подросток зацепился за провод и умер от удара током

В Гусь-Хрустальном подросток залез на столб высоковольтной линии электропередачи и погиб

В городе Гусь-Хрустальный подросток, который залез на столб высоковольтной линии электропередачи, зацепился за провод и скончался от удара током. По данному факту началась проверка, сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.

Все произошло вечером 31 октября, когда несовершеннолетний гулял с друзьями около железной дороги.

Работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдение требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства оценят во время прокурорской проверки.

Ранее в Ступинском районе Подмосковья 14-летний подросток схватился за забор и умер от электрического разряда.