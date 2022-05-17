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В России создадут аналог «Госуслуг» для молодежи

Минцифры и Росмолодежь создадут портал «Госуслуги молодым», аналог «Госуслуг» для молодежи

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минцифры России и Росмолодежь совместно создают онлайн-платформу, которая станет аналогом «Госуслуг» для молодежи. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

«В рабочей версии проект называется "Госуслуги молодым". Он будет представлять "точку сборки" всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке», — сообщила собеседница агентства.

По словам Разуваевой, на портале будет представлена информация о всех существующих льготах и предложениях, о грантовой поддержке, будут отражены «все конкурсные механики, причем не только Росмолодежи, но и других ведомств». Она также отметила, что, вероятнее всего, проект удастся запустить ближе к концу 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о переводе в стране всех государственных услуг в электронный формат. Он счел, что этого удастся добиться к концу 2023 года.

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Маргарита Щигарева
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