В России переведут все госуслуги в электронный формат

Премьер Мишустин заявил о переходе к концу 2023 года в электронный формат всех госуслуг

К концу 2023 года в России откажутся от «бумажной волокиты» и переведут предоставление всех государственных услуг в электронный формат. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что в России сейчас не все госуслуги оказывают в электронном виде. К примеру, отметил Мишустин, для получения полиса ОМС гражданин должен лично обратиться в страховую компанию или МФЦ. Сам полис также существует только в бумажном виде.

Премьер-министр объяснил, что все процессы оказания государственных, а также муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат, и добавил, что соответствующая концепция уже утверждена.

«Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — заключил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин объявил, что большинство медицинских документов, среди которых справки, выписки и медкарты, перейдут в электронный вид. По его словам, правительство подготовило обновленное положение о единой государственной системе, которая свяжет все региональные медицинские организации.