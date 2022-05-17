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Эмбер Херд призналась во лжи во время выступления в Высшем суде

Актриса Эмбер Херд призналась во лжи во время выступления в Высшем суде

Фото: Steve Helber / Reuters

36-летняя американская актриса Эмбер Херд призналась в том, что лгала во время судебных заседаний по делу о разводе с голливудским артистом Джонни Деппом. Об этом сообщает New York Post.

Во время очередного судебного разбирательства по делу о клевете Херд в адрес Деппа актриса призналась, что не тратила полученную от экс-супруга компенсацию в размере 7 миллионов долларов после раздела имущества на благотворительность, как она изначально утверждала в Высшем суде Великобритании в 2020 году.

Тогда звезда сообщила, что передала половину суммы Американскому союзу защиты гражданских свобод ACLU, а вторую часть отдала детской больнице Лос-Анджелеса.

На нынешнем заседании Херд призналась, что соврала два года назад, и обвинила в этом Джонни Деппа. Актриса заявила, что планировала потратить полученные деньги на благотворительность, однако из-за поданных исков бывшего мужа на нее ей пришлось использовать эти средства для найма адвокатов и подготовки к новым судам.

«Я не смогла сделать это пожертвование, поскольку Джонни Депп подал на меня в суд в 2019 году. Я все еще собираюсь сделать это, но для этого нужно, чтобы он перестал судиться со мной», — рассказала звезда в суде.

Ранее Эмбер Херд заявила, что ее роль в «Аквамене 2» сократили до 10 минут из-за громких судебных разбирательств с Джонни Деппом.

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Анастасия Астахова
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