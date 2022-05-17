Психолог назвала способы найти общий язык с подростком

Психолог Краузе посоветовала научиться слушать подростка и не навязывать ему свое мнение

Клинический психолог Нихара Краузе назвала способы, которые помогут найти общий язык со сложным подростком. В беседе с The Sun она заявила, что переходный возраст ребенка, во время которого он становится капризным, непослушным и не хочет нормально разговаривать, неизбежен, но и в новых реалиях можно научиться выстраивать с ним коммуникацию.

Специалист объяснила, что в этом возрасте дети часто резко становятся «капризными», начинают скрывать информацию от родителей о своей социальной и личной жизни, но это вполне нормально. «Это часть взросления и развития независимой личности. И зачастую это означает, что молодые люди перестают доверять родителям. Некоторым просто неловко говорить о себе или они не могут подобрать слова, чтобы описать то, что чувствуют, особенно если это не очень приятные эмоции», — пояснила она.

Краузе посоветовала родителям быть терпеливыми — научиться слушать без осуждения взрослеющего ребенка и не навязывать ему свое авторитетное мнение с высоты жизненного опыта. «Будьте теплыми и понимающими, если это невозможно, оставайтесь нейтральными, но ни в коем случае не осуждайте. Подростки перестают доверять, потому что предчувствуют, что вы будете сердиться, расстраиваться или беспокоиться», — заявила она, добавив, что единственная правильная реакция на откровенность ребенка — это принятие и поддержка. Если ситуация требует помощи специалиста, можно мягко посоветовать обратиться к нему, но это решение должно быть принято совместно.

Еще одна рекомендация от специалиста — найти какое-нибудь совместное дело, например, прогулки, хобби, поездки на машине, приготовление еды. Во время таких занятий подросток будет знать, что у него достаточно времени, чтобы поговорить с родителем по душам в комфортной обстановке и не быть прерванным.

Не менее важно, по словам Краузе, говорить с подростком о своих чувствах. «Очень важно, чтобы вы заботились о себе и объясняли ребенку, что его несчастье и проблемы делают несчастными и вас, потому что вы чувствуете себя беспомощными, но всегда готовы оказать ему любую поддержку, и это в итоге поможет вам обоим», — резюмировала психолог.

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