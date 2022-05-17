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В Европе раскритиковали введение параллельного импорта в России

Ассоциация европейского бизнеса раскритиковали введение параллельного импорта в России

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против легализации параллельного импорта (ввоз товаров без разрешения правообладателя) в долгой перспективе. Это приведет к рискам для развития экономики, отмечается в меморандуме АЕБ.

В организации уверены, что из-за введения «серого» импорта сократится объем инвестиций в Россию, возникнут неравные условия для ведения бизнеса, замедлятся темпы локализации производств оригинальных производителей, а также вырастет число контрафактных товаров.

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Раскритиковав такую меру, в АЕБ добавили, что параллельный импорт должен носить временный характер. Его цель — обеспечить наличие тех товаров, поставки которых прекращены из-за санкций, а их производство еще не налажено в России. При это не нужно разрешать серый ввоз, если поставки товара продолжаются или в России есть официальный импортер, советует ассоциация.

Ранее Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список попали, например, косметические компоненты, техника, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, запчасти для автомобилей. Всего в перечне 96 пунктов.

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Платон Щукин
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