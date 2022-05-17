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Швецию и Финляндию предупредили о ловушке США после вступления в НАТО

Global Times: Швецию и Финляндию при вступлении в НАТО ожидает ловушка от США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их вступление в НАТО. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times.

По мнению экспертов, после вступления в альянс обе страны могут оказаться в ловушке Соединенных Штатов и еще сильнее ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

Директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс позволит американской стороне использовать территорию этих стран для размещения стратегических вооружений, которые будут направлены против России.

По его мнению, ни Стокгольм, ни Хельсинки, ни Москва не планируют эскалировать ситуацию ради амбиций Вашингтона. Он считает, что эти страны намерены решать возникающие между ними вопросы путем переговоров.

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Марина Совина
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