Пленный британский наемник поделился впечатлениями о Буче после ухода россиян

Пленный британский наемник рассказал о поездке в Бучу после ухода из нее россиян

Пленный британский наемник Эндрю, приехавший на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева, поделился впечатлениями о ситуации в городе Буча после ухода из нее российских военных. Об этом он рассказал RT.

«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах», — сказал наемник.

Он уточнил, что все это происходило примерно 3-5 апреля. На местности, утверждает он, не было никаких следов сражения. «Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», — рассказал Эндрю.

3 апреля украинские власти и ряд западных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали жителей города Буча под Киевом во время своего отхода с позиций. На опубликованных в сети фото были видны тела людей, лежащих на улицах города.

В Минобороны России обвинения в массовых убийствах назвали провокацией и подчеркнули, что свидетельства о совершенных преступлениях появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.