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Конкурс народного творчества «Наши герои» запустил бренд «Сделано в России»

Проект «Сделано в России» и студия «Системный МИРЪ» запустили конкурс «Наши герои»

Фото: «Сделано в России»

Проект «Сделано в России» совместно со студией «Системный МИРЪ» запускают конкурс народного творчества «Наши герои». Он пройдет в рамках Года культурного наследия народов страны.

Участникам конкурса предстоит найти новый взгляд на фольклор и мифологию, опираясь на многонациональное этнокультурное многообразие и историю России.

«Это импортозамещение героев и смыслов в действии. В Год культурного наследия народов России мы, вместе с народом, формируем свою команду героев, смысловые сюжеты и творческий арт» — пояснили организаторы.

Проект открывает двери для всех творческих личностей, которым необходимо будет создавать миры и героев, переосмыслить уже существующие мифы, взглянуть на них с другой точки зрения и наделить новыми, современными смыслами.

В конкурсе три номинации: «Создание сценариев», «Создание персонажей», «Создание графики (артов) на тему фольклора и мифологии всего мира».
Для участия в конкурсе достаточно заполнить электронную форму на официальном сайте проекта.

Победители получат ценные призы от партнеров, доступ к онлайн-курсам, информационную поддержку, почетные грамоты, статус лауреатов премии импортозамещения героев и смыслов «Наши герои», а также получат возможность реализовать свои творческие проекты или заключить продюсерский контракт.

Национальный бренд «Сделано в России» — информационная система, реализуемая в стратегическом партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и «Яндекс». Проект проект нацелен на продвижение и повышение узнаваемости бизнеса России на внутреннем и внешнем рынках. В систему входят новостные ленты, каталоги компаний и экспертов. Аудитория проекта составляет более 121 000 постоянных читателей из 114 стран, участниками системы стали более 1 500 отечественных предприятий и 11 регионов России.

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Татьяна Романова
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