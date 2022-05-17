В Кремле заявили о попытках Запада не дать России жить по-своему

Представитель Путина Песков заявил о нежелании Запада дать России жить по-своему

Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как ей хочется. Об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты» заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Прямая трансляция его выступления ведется на странице общества «Знание» во «ВКонтакте».

«Они готовы на все, чтобы не дать нам (...) жить так, как мы хотим», — объявил представитель Кремля.

Песков предположил, что сам факт существования такой страны как Россия «раздражает» Запад. При этом он отметил, что изоляция России невозможна.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад ведет против России полноценную прокси-войну.