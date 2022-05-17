Песков прокомментировал заявления о возрождении пионерии в России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не знает о планах возрождения пионерии в России

В Кремле не слышали о планах возродить в России пионерию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

О планах создать новое общероссийское движение детей и молодежи 16 мая сообщило РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждения инициативы. Отмечалось, что официально о возможности появления новой структуры может стать известно 19 мая — в этот день, как ожидается, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект.

Во вторник, 17 мая, «Интерфакс» сообщил, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганова по секрету рассказали о возрождении пионерии. По его словам, соответствующий указ можно ожидать к 100-летию движения. Политик также уточнил, что речь может идти и о пионерах, а также о «жуковцах» и «гагаринцах». «Но суть таких организаций одна — любить родину, хорошо трудиться», — заключил он.