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Песков заявил о невозможности изолировать Россию

Песков заявил, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжит доносить свою точку зрения.

Ранее представитель Кремля заявил, что Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как ей хочется. Песков предположил, что сам факт существования такой страны как Россия «раздражает» Запад.

В свою очередь, зампредседателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится нанести России поражение и ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире.

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Сергей Истомин
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