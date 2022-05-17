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Стало известно об обстреле российского села со стороны Украины

Один человек пострадал при обстреле белгородского села Безымено со стороны Украины
Забор в селе Солохи поврежденный в результате обстрела. Архивное фото

Забор в селе Солохи поврежденный в результате обстрела. Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

При обстреле со стороны Украины села Безымено в Белгородской области пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на главу Грайворонского городского округа Геннадия Бондарева.

Он уточнил, что у пострадавшего ранение средней степени тяжести. На данный момент ему оказывается необходимая медицинская помощь, а его жизни ничего не угрожает.

«Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки», — добавил глава Белгородской области.

Ранее 17 мая граничащее с Украиной село Алексеевка, которое находится в Курской области, также подверглось обстрелу. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт из крупнокалиберного оружия в районе пяти утра по московскому времени.

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Никита Абрамов
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