Стало известно об обстреле российского села со стороны Украины

Один человек пострадал при обстреле белгородского села Безымено со стороны Украины

При обстреле со стороны Украины села Безымено в Белгородской области пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на главу Грайворонского городского округа Геннадия Бондарева.

Он уточнил, что у пострадавшего ранение средней степени тяжести. На данный момент ему оказывается необходимая медицинская помощь, а его жизни ничего не угрожает.

«Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки», — добавил глава Белгородской области.

Ранее 17 мая граничащее с Украиной село Алексеевка, которое находится в Курской области, также подверглось обстрелу. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт из крупнокалиберного оружия в районе пяти утра по московскому времени.