«Газпром» отчитался о ходе строительства участка «Силы Сибири»

«Газпром» сообщил, что строительство участка газопровода «Сила Сибири» завершено на 93%

Строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения завершено на 93 процента, построено уже 793 километра, отчитался «Газпром» в своем Telegram-канале.

Ход работ по обустройству Ковыктинского месторождения также соответствует графику, уточнили в компании. «В настоящее время "Газпром" продолжает строительство эксплуатационных скважин, монтаж металлоконструкций и сварку трубопроводов. Строительная готовность первоочередной установки комплексной подготовки газа (УКПГ-2) — более 70 процентов», — говорится в сообщении.

Сейчас «Сила Сибири» транспортирует газ только с Чаяндинского месторождения, поставляя его российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Подача газа с Ковыктинского месторождения планируется, согласно информации на сайте «Газпрома», в конце текущего года.

Общая длина участка от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского должна составить около 800 километров, ввод в эксплуатацию намечается также на конец года.