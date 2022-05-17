Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» отчитался о ходе строительства участка «Силы Сибири»

«Газпром» сообщил, что строительство участка газопровода «Сила Сибири» завершено на 93%

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения завершено на 93 процента, построено уже 793 километра, отчитался «Газпром» в своем Telegram-канале.

Ход работ по обустройству Ковыктинского месторождения также соответствует графику, уточнили в компании. «В настоящее время "Газпром" продолжает строительство эксплуатационных скважин, монтаж металлоконструкций и сварку трубопроводов. Строительная готовность первоочередной установки комплексной подготовки газа (УКПГ-2) — более 70 процентов», — говорится в сообщении.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Сейчас «Сила Сибири» транспортирует газ только с Чаяндинского месторождения, поставляя его российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Подача газа с Ковыктинского месторождения планируется, согласно информации на сайте «Газпрома», в конце текущего года.

Общая длина участка от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского должна составить около 800 километров, ввод в эксплуатацию намечается также на конец года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.