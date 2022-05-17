Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ФРГ сообщили о поддержке спецоперации на Украине странами Латинской Америки

ZDF: Латинская Америка поддерживает российскую спецоперацию на Украине

Фото: Pixabay

Латинская Америка поддерживает российскую спецоперацию на Украине, сообщил немецкий телеканал ZDF.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что его страна твердо стоит на стороне России, пишет издание. Также в ФРГ отметили, что на Кубе в ходе традиционных первомайских торжеств были замечены люди с флагами России и символом Z.

Кроме того, Аргентина обвиняет западные страны в двойных стандартах. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов. «Оккупируя наши Мальвинские (так в Аргентине называют Фолклендские острова — прим. «Ленты.ру») острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно», — заявила она.

Ранее Global Times сообщал, что за необдуманные санкции США против России, которые являются очередной американской геополитической авантюрой, придется расплачиваться всему миру. В издании считают, что последние данные по инфляции в мире свидетельствуют о том, что это является последствием событием на Украине и антироссийских санкций западных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рекордный пакет помощи Украине прошел голосование в Сенате США
«Уралвагонзавод» отправил Минобороны эшелон новейших танков Т-90М
Объяснена готовность премьера Венгрии спорить с ЕС по антироссийским санкциям
В Госсовете Крыма дали совет жителям юга Украины
В ФРГ сообщили о поддержке спецоперации на Украине странами Латинской Америки
Малышева предупредила об опасности приема витамина А
Ведущие банки Японии потеряли миллиарды из-за антироссийских санкций
Россиянин описал эмоции от поездки в Киргизию фразой «как будто прилетел с Луны»
Президент Renault прокомментировал передачу российских активов
В США выступили против выделения Украине рекордного пакета помощи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.