ZDF: Латинская Америка поддерживает российскую спецоперацию на Украине

Латинская Америка поддерживает российскую спецоперацию на Украине, сообщил немецкий телеканал ZDF.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что его страна твердо стоит на стороне России, пишет издание. Также в ФРГ отметили, что на Кубе в ходе традиционных первомайских торжеств были замечены люди с флагами России и символом Z.

Кроме того, Аргентина обвиняет западные страны в двойных стандартах. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов. «Оккупируя наши Мальвинские (так в Аргентине называют Фолклендские острова — прим. «Ленты.ру») острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно», — заявила она.

Ранее Global Times сообщал, что за необдуманные санкции США против России, которые являются очередной американской геополитической авантюрой, придется расплачиваться всему миру. В издании считают, что последние данные по инфляции в мире свидетельствуют о том, что это является последствием событием на Украине и антироссийских санкций западных стран.

