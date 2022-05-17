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Российский мэр предложил казакам наказывать вандалов «нагайками по заднице»

Мэр Екатеринбурга Орлов предложил поручить казакам порку вандалов «нагайками по заднице»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Казаков можно было бы привлечь к охране общественного порядка в Екатеринбурге — в частности, к борьбе с вандалами. С таким предложением выступил мэр города Алексей Орлов, его слова приводит портал Ura.ru.

По мнению Орлова, функционал этого парамилитаристского формирования стоило бы расширить.

«Что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Нагайкой [нарушителям] пару раз по заднице», — предложил глава города.

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Градоначальник отметил, что сейчас городские казаки в основном занимаются охраной крестных ходов, а в остальное время красуются, «ходят, говорят: "Вот мы такие, казаки-казаки"».

Казачьи дружины уже охраняют порядок в ряде городов юга России. Эксперимент с привлечением казаков начался в Краснодарском крае в 2012 году и был признан успешным.

Современное казачество имеет опосредованное отношение к историческому, являвшемуся этносоциальной общностью и сошедшему на нет после масштабной политики расказачивания в СССР. По данным переписи 2002 года, в России насчитывалось всего 140 тысяч казаков.

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Валерий Розенберг
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