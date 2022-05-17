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США захотели распространять данные о преступлениях якобы российских военных

Госдеп США займется распространением данных о преступлениях якобы российских военных

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Государственный департамент США планирует выделить не менее шести миллионов долларов на новую антироссийскую программу, целью которой является распространение данных о преступлениях, якобы совершенных российскими военными на Украине, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Госдепа, это должно помочь «зафиксировать, проанализировать и сделать широко доступными» имеющиеся у США свидетельства военных преступлений и других жестокостей на Украине, к которым, по их мнению, причастны российские солдаты. В частности, Вашингтон хочет поделиться спутниковыми снимками, а также информацией, полученной в социальных сетях.

Кроме того, стало известно, что Госдеп инициирует создание интернет-ресурса, благодаря которому займется распространением своей версии событий. Уточняется, что в этом вопросе США планируют сотрудничать со своими партнерами, а предоставляемые данные Вашингтон намерен использовать в будущих «судебных процессах». На первоначальное финансирование данной программы выделят шесть миллионов долларов.

Ранее стало известно, что США намерены полностью лишить Россию возможности платить американским держателям облигаций и тем самым поставить страну под угрозу дефолта. Чтобы достичь этой цели, Минфин США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части госдолга страны.

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Марина Совина
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