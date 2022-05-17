«МегаФон» поможет малому и среднему бизнесу сэкономить на услугах

«МегаФон» запустил новый сервис для предпринимателей — «МегаФон ПроБизнес»

В рамках сервиса ключевые игроки рынка, партнеры «МегаФона», предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами. С помощью нового сервиса клиенты оператора смогут экономить до 50 процентов, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Компания провела исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включила в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких организаций.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Платформа мультиканального мониторинга ассортимента и цен конкурентов Metacommerce выступила в роли эксклюзивного партнера сервиса.

«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. "МегаФон ПроБизнес" поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», — рассказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

Воспользоваться сервисом очень просто. Абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 рублей в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.