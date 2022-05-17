Захарова рассказала о «ядерных провокациях» Запада

Представитель МИД России Захарова: Запад использует тему ядерного оружия для провокаций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью БелТА, опубликованном на YouTube-канале агентства, рассказала, что западные страны используют тему ядерного оружия в качестве возможности для организации разного рода провокаций.

«Тема ядерного оружия является для Запада очередной возможностью для провокаций — информационных, политических, в сфере безопасности», — заявила дипломат.

Ранее Захарова отмечала, что Запад перешел даже свои «красные линии» и перечеркнул собственные ценности. По ее словам, высокие цели и помыслы «были повержены самим Западом», такие как свобода слова, демократия, международное право. Официальный представитель МИД считает, что все это «было растоптано, они все это перечеркнули сами».