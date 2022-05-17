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Сбросившая 35 килограммов актриса поделилась фото в купальнике

Сбросившая 35 килограммов актриса Уилсон продемонстрировала обнаженную грудь в купальнике

Фото: @rebelwilson

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая за последний год сбросила более 35 килограммов лишнего веса, поделилась фотографией в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото 42-летняя актриса позирует в полностью расстегнутом ярко-розовом слитном купальном костюме, демонстрируя обнаженную грудь. Свой образ знаменитость дополнила соломенной шляпой и очками-авиаторами с зеркальными желтыми линзами.

Известно, что после похудения звезда стала часто появляться на публике в откровенных нарядах, подчеркивающих ее фигуру.

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В марте Ребел Уилсон прошлась по улицам Лос-Анджелеса в облегающем костюме и удивила фанатов. Папарацци сняли знаменитость на прогулке в Griffith Park в синей футболке, спортивной форме из топа и облегающих легинсов черного цвета и кроссовках такого же цвета, а также в кепке и солнцезащитных очках. Предположительно, звезда занималась спортом, поэтому на ее лице не было макияжа.

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Дарья Шляпужникова
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