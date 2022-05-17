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Путин призвал обращать хаотичные действия Запада в пользу России

Президент Путин призвал обращать хаотичные действия западных стран в пользу России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти России должны опережать хаотичные действия западных стран, тем самым обращая их себе на пользу. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин во время совещания по развитию нефтяной отрасли, его слова приводит РИА Новости.

«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу. На пользу нашей стране», — заявил он.

При этом, как отметил глава государства, нельзя уповать на то, что на Западе постоянно будут делать ошибки. Российским властям нужно действовать прагматично, добавил он.

Ранее Владимир Путин обвинил Запад в спекуляции на озабоченности людей проблемой изменения климата. Он объяснил, что по внутриполитическим соображениям западные страны завышают возможности альтернативной энергетики.

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Никита Абрамов
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