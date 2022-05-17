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Банк Англии предупредил о катастрофическом росте цен на продукты

Банк Англии предупредил о катастрофическом росте цен на продукты из-за ситуации на Украине

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о катастрофическом росте цен на продукты из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, серьезные экономические риски можно свести к двум факторам. Первый связан с дальнейшим резким повышением цен на энергоносители, «которое теперь будет происходить преимущественно за счет сокращения поставок газа и продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо».

«Второй, и я боюсь, что мои слова будет звучать довольно апокалиптически, касается продовольствия», — заявил он.

Бейли подчеркнул, что опирается на оценки главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко, с которым встречался в прошлом месяце. Глава ведомства отметил, что у страны есть запасы продовольствия, и власти с умеренным оптимизмом смотрят на ситуацию с посевными работами. При этом возможности Украины экспортировать пшеницу, растительное масло и другие продовольственные товары крайне ограничены.

«Ситуация становится только хуже. И это повод для серьезного беспокойства не только в нашей стране, но и в развивающихся государствах», — подчеркнул Бейли.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте заявил, что если страны Евросоюза откажутся от российской нефти, это приведет к резкому росту цен и, как следствие, ударит по малоимущим жителям разных стран, в том числе ФРГ.

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Марина Совина
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