Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали за крики на крыше дома

В Липецке находящегося в федеральном розыске мужчину задержали за крики на крыше дома

В Липецке задержали 33-летнего уроженца Волгоградской области, находящегося в федеральном розыске за кражи, совершенные в Адыгее. Об этом сообщают «Вести Липецк».

По сведениям издания, 16 мая россиянин забрался на крышу одного из домов на улице Хорошавина. Как пишут «Новости Липецка», в течение 12 часов он, сидя на краю, громкими криками нарушал общественный порядок. Позже местные жители вызвали спасателей и сотрудников полиции, которые увезли мужчину в отдел.

В пресс-службе областного УМВД заявили, что в ближайшее время задержанного выдадут инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в Татарстане МВД объявило в розыск подозреваемых в афере под видом игры на криптобирже.