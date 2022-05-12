МВД объявило в розыск подозреваемых в афере под видом игры на криптобирже

МВД объявило в розыск четырех подозреваемых в афере под видом обучения игре на криптобирже

В Татарстане объявили в розыск четырех подозреваемых в мошенничестве под видом обучения игре на криптобирже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, среди фигурантов — три уроженца Самары и житель Ульяновска. Они были организаторами и участниками преступного сообщества, им заочно предъявили обвинение. Ущерб от действий аферистов составил 53 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны более 80 человек.

По версии полицейских, криминальная организация действовала в Татарстане в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Сообщники зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.

Мошенники обзванивали жителей региона и сообщали им, что те выиграли сертификаты на обучение стоимостью 300 долларов. Во время визита в офис злоумышленники анализировали материальное положение клиента, после чего предлагали ему пройти курс. Позже клиенту предлагали вложить не менее пяти тысяч долларов США, чтобы начать зарабатывать и применять полученные знания на практике. Если у человека не было этой суммы, его уговаривали взять кредит.

На самом деле, программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок, все деньги поступали на криптокошельки обвиняемых.12 апреля четырех организаторов задержали и отправили в СИЗО на время следствия, еще двум фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже были установлены личности других участников преступной схемы.