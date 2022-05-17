Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Словакия определилась со способом оплаты российского газа

Министр экономики Словакии Сулик заявил, что страна будет платить за российский газ в евро

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Власти Словакии определились со способом оплаты российского газа, сообщил министр экономики страны Рихард Сулик. Его цитирует ТАСС.

«Словакия заплатит [за газ] в евро на счет в Газпромбанке, а тот перечислит платеж в рубли и направит "Газпрому". Со второй частью операции мы не будем иметь ничего общего. Для нас важно то, что мы платим в евро в Газпромбанк», — отметил Сулик.

Котировки TTF1! от TradingView

Также он подчеркнул, что сделает все от него зависящее для сохранения поставок российского топлива. Сейчас они осуществляются в штатном режиме, при этом объемы увеличиваются, поскольку страна стремится заполнить подземные хранилища.

О намерении перевести оплату российского газа покупателям из «недружественных» стран в рубли в конце марта заявил президент Владимир Путин. В опубликованном позднее указе была описана схема, согласно которой покупатели совершают оплату в евро на счет в Газпромбанке, после чего тот самостоятельно покупает рубли на внутреннем рынке.

Словакия с самого начала была в числе стран, заявлявших о готовности платить в рублях ради сохранения поставок от «Газпрома», от которых страна сильно зависит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
В закрытой школе МГУ раскрыли детали скандала с надругательством над учеником
Словакия определилась со способом оплаты российского газа
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.