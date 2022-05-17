Словакия определилась со способом оплаты российского газа

Министр экономики Словакии Сулик заявил, что страна будет платить за российский газ в евро

Власти Словакии определились со способом оплаты российского газа, сообщил министр экономики страны Рихард Сулик. Его цитирует ТАСС.

«Словакия заплатит [за газ] в евро на счет в Газпромбанке, а тот перечислит платеж в рубли и направит "Газпрому". Со второй частью операции мы не будем иметь ничего общего. Для нас важно то, что мы платим в евро в Газпромбанк», — отметил Сулик.

Также он подчеркнул, что сделает все от него зависящее для сохранения поставок российского топлива. Сейчас они осуществляются в штатном режиме, при этом объемы увеличиваются, поскольку страна стремится заполнить подземные хранилища.

О намерении перевести оплату российского газа покупателям из «недружественных» стран в рубли в конце марта заявил президент Владимир Путин. В опубликованном позднее указе была описана схема, согласно которой покупатели совершают оплату в евро на счет в Газпромбанке, после чего тот самостоятельно покупает рубли на внутреннем рынке.

Словакия с самого начала была в числе стран, заявлявших о готовности платить в рублях ради сохранения поставок от «Газпрома», от которых страна сильно зависит.