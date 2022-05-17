Психолог перечислила тревожные сигналы в поведении мужчин на первых свиданиях

Психолог Зарраби: на первом свидании стоит изучить реакцию спутника на просьбы и отказы

Психолог, кандидат наук Рокси Зарраби рассказала, на что следует обратить внимание на первом свидании с мужчиной. Она перечислила тревожные сигналы, по которым можно определить неподходящего партнера, в статье для Psychology Today.

«Первые свидания вызывают у многих противоречивые чувства, могут присутствовать волнение, нервозность и даже страх», — отметила Зарраби и подчеркнула, что иногда встреча проходит не так, как планировалось, и в таком случае очень важно отследить это и больше не видеться с неприятным человеком. Она советует обращать внимание на некоторые «красные флаги» в поведении потенциальных партнеров, которые помогут отсеять тех, на кого не стоит тратить время.

Во-первых, психолог призывает изучить реакцию спутника на просьбы и отказы. «То, как другие люди реагируют на ваши границы, очень показательно. Относятся ли они к вам с уважением или нарушают ваши границы, не обращая внимания на то, как вы себя чувствуете?» — посоветовала задуматься она. Во-вторых, Зарраби рекомендует проанализировать, как потенциальный партнер обращается с окружающими. Грубость, наглость, сплетни и даже отказ оставлять чаевые официанту сразу выдадут невоспитанность спутника, как и негативные высказывания о бывших возлюбленных.

Если во время свидания кандидат часто отвлекается на телефон или отвечает на звонки, то и далее, по словам Зарраби, он точно не будет считаться с чувствами девушки. Также стоит внимательно слушать, что он говорит. Если все его рассуждения сходятся на его собственной персоне и он не задает никаких вопросов спутнице — это тревожный сигнал, выдающий эгоиста, утверждает психолог.

Также она советует не продолжать общение с теми, кто слишком торопит события, задает неудобные вопросы и делает двусмысленные комплименты, например: «ты хорошо выглядишь для своего возраста» или «обычно мне нравятся дамы с формами, но ты вроде ничего». Все это выдаст тех, с кем самооценка вряд ли останется здоровой, подчеркивает Зарраби.

Ранее психолог посоветовала неудачникам перестать строить планы на жизнь. Она объяснила, что списки желаний приносят разочарование.