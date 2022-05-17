В Свияжске споют песни под гусли и устроят огненное шоу в Ночь музеев

В Свияжске проведут концерт с песнями под гусли и устроят огненное шоу в Ночь музеев

Остров-град Свияжск в этом году присоединится к всероссийской акции Ночь музеев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия пройдут на острове 28 мая с 16:00 до 22:00 по местному времени. Для них задействуют три выставочных зала, пять музеев с постоянной экспозицией, а также местный центр детского досуга и центр исторической реконструкции «Ленивый Торжок».

В частности, для посетителей устроят концерт, в ходе которого на сцене выступят ВИА «Волга-Волга» и архангельский дуэт «Кокора», исполняющий авторские северные песни под гусли. После этого гостей ждет огненное шоу в исполнении артистов театра огня «Дженази».

Кроме того, на площадках пройдут мастер-классы от ремесленников, лекции от сотрудников музеев, показ короткометражных фильмов, а также экскурсии.