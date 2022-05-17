Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Челябинске проведут экскурсию о знаменитых деревьях города

Экскурсию «Зеленая история города» о знаменитых деревьях Челябинска проведут 22 мая

Фото: страница «Парк Гагарина» во «ВКонтакте»

Экскурсию «Зеленая история города», посвященную знаменитым деревьям Челябинска, проведут 22 мая. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информаци издания, познавательная прогулка начнется в городском саду имени Александра Сергеевича Пушкина и завершится у входа на новую набережную. Всем желающим расскажут об истории зеленых насаждений в Челябинске и о человеке, который много лет назад спас городской бор. Участие в мероприятии бесплатно для жителей и гостей города.

По словам организаторов, в ходе экскурсии гости узнают о судьбе городского сада и сквера имени Александра Пушкина, а также посетят три живых памятника разным эпохам и увидят самое старое дерево Челябинска. Кроме того, запланировано посещение мест, где растут цветущие яблони, сирень и сакура.

Ранее стало известно, что во Владимирской области появятся два новых всесезонных курорта Большого Золотого кольца. Создание рекреационных зон будет проводиться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
«Золотой полковник» Захарченко получил 16 лет за второе дело о коррупции
Швеция объявила дату подачи совместной с Финляндией заявки в НАТО
Медведев порассуждал о плюсах российского ядерного щита
Минобороны заявило об отражении контратаки Украины в Запорожской области
В новых сезонах сериала «Доктор Кто» появится трансгендер
В ЕС пообещали не допустить нехватки оружия и военной техники на Украине
Ненефтегазовые доходы бюджета рекордно упали
Минобороны показало кадры пресечения российскими военными контратаки ВСУ
В Минцифры рассказали о вернувшихся в Россию IT-специалистах
Махачев потребовал боя за титул чемпиона UFC
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.