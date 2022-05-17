В Челябинске проведут экскурсию о знаменитых деревьях города

Экскурсию «Зеленая история города» о знаменитых деревьях Челябинска проведут 22 мая

Экскурсию «Зеленая история города», посвященную знаменитым деревьям Челябинска, проведут 22 мая. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информаци издания, познавательная прогулка начнется в городском саду имени Александра Сергеевича Пушкина и завершится у входа на новую набережную. Всем желающим расскажут об истории зеленых насаждений в Челябинске и о человеке, который много лет назад спас городской бор. Участие в мероприятии бесплатно для жителей и гостей города.

По словам организаторов, в ходе экскурсии гости узнают о судьбе городского сада и сквера имени Александра Пушкина, а также посетят три живых памятника разным эпохам и увидят самое старое дерево Челябинска. Кроме того, запланировано посещение мест, где растут цветущие яблони, сирень и сакура.

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