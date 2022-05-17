В России появился новый мессенджер

«ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения «VK Мессенджер»

Российская соцсеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения «VK Мессенджер». О появлении нового сервиса сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что в «VK Мессенджере» можно общаться с друзьями из соцсети и контактами из телефонной книги. Так, пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 гигабайт, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое.

Также юзерам доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время. При этом если отправить сообщение человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

«VK Мессенджер» также поддерживает «темную тему» и предоставляет широкие возможности персонализации: можно настраивать оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе устанавливать фоны и менять размер шрифта. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов.

«Каждый день пользователи "ВКонтакте" обмениваются миллиардами сообщений — это один из наиболее востребованных сервисов платформы. Мы фиксируем существенный рост активности в чатах и звонках, поэтому стремимся предоставить больше инструментов для общения», — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Отмечается, что «VK Мессенджер» доступен в бета-версии для iOS и Android и будет оперативно развиваться и получать новый функционал с учетом пожеланий и отзывов пользователей.