Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кикшеринговая компания попала в «самокатные войны» с мэрией российского города

В Новосибирске кикшеринговая компания попала в конфликт с мэрией из-за самокатов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Новосибирске кикшеринговая компания Urent попала в «самокатные войны» с мэрией города. Об этом рассказал глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска Виталий Витухин, чьи слова приводит «Подъем».

Он объяснил, что самокаты бросают на незаконных стоянках, из-за чего было принято решение провести рейды по их изъятию. Однако во время мероприятий представители компании вели себя агрессивно, применяли силу, из-за чего пострадали два чиновника.

«14 мая сотрудники полиции по статье о самовольном занятии земельного участка изъяли 113 самокатов. При оформлении материалов административного производства представители компании Urent активно препятствовали исполнению служебных обязанностей», — заявил Витухин.

В свою очередь в пресс-службе кикшеринговой компании заявили, что слова властей города не соответствуют действительности, так как их сотрудники не оказывали сопротивления при изъятии самокатов. При этом один из работников компании и свидетель получили травмы самокатом во время того, как один из чиновников пытался забрать из рук устройство.

«Полиция и скорая на место были вызваны по инициативе сотрудника Urent, а не по инициативе мэрии. В связи с текущей ситуацией Urent принял решение самостоятельно убрать свои самокаты с улиц до выяснения причин эвакуации и получения внятных требований со стороны властей», — объяснили в компании.

Также там отметили, что Urent ожидает согласования с городскими властями 131 парковочного места.

Ранее 41-летний житель Магнитогорска Челябинской области погиб после падения с электросамоката в городском парке «Притяжение». Он разогнался на самокате и на полной скорости врезался в бордюр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО
Российский Су-25 выдержал попадания из ПЗРК Stinger
Европа решила закачивать газ рекордными темпами
Россияне резко передумали покупать недвижимость в Москве
Башмет заявил об обнищании Запада при «отмене» русской культуры
Лавров заявил о слиянии Евросоюза и НАТО
Российский журналист рассказал о находящихся в плену у «Азова» бойцах ДНР
Добыче нефти на российском шельфе предсказали упадок
Индия прекратила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-21
Нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО объяснили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.