Кикшеринговая компания попала в «самокатные войны» с мэрией российского города

В Новосибирске кикшеринговая компания попала в конфликт с мэрией из-за самокатов

В Новосибирске кикшеринговая компания Urent попала в «самокатные войны» с мэрией города. Об этом рассказал глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска Виталий Витухин, чьи слова приводит «Подъем».

Он объяснил, что самокаты бросают на незаконных стоянках, из-за чего было принято решение провести рейды по их изъятию. Однако во время мероприятий представители компании вели себя агрессивно, применяли силу, из-за чего пострадали два чиновника.

«14 мая сотрудники полиции по статье о самовольном занятии земельного участка изъяли 113 самокатов. При оформлении материалов административного производства представители компании Urent активно препятствовали исполнению служебных обязанностей», — заявил Витухин.

В свою очередь в пресс-службе кикшеринговой компании заявили, что слова властей города не соответствуют действительности, так как их сотрудники не оказывали сопротивления при изъятии самокатов. При этом один из работников компании и свидетель получили травмы самокатом во время того, как один из чиновников пытался забрать из рук устройство.

«Полиция и скорая на место были вызваны по инициативе сотрудника Urent, а не по инициативе мэрии. В связи с текущей ситуацией Urent принял решение самостоятельно убрать свои самокаты с улиц до выяснения причин эвакуации и получения внятных требований со стороны властей», — объяснили в компании.

Также там отметили, что Urent ожидает согласования с городскими властями 131 парковочного места.

Ранее 41-летний житель Магнитогорска Челябинской области погиб после падения с электросамоката в городском парке «Притяжение». Он разогнался на самокате и на полной скорости врезался в бордюр.