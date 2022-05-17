Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Нидерланды окажут помощь в восстановлении Украины

Власти Нидерландов готовятся к стадии восстановления на Украине

Фото: Pixabay

Власти Нидерландов начали подготовку к стадии восстановления на Украине, при том, что военные действия там до сих пор продолжаются. Несмотря на это, Амстердам хочет оказать Киеву помощь, сообщает ТАСС.

«На данный момент невозможно оценить, сколько продлится война на Украине и каков будет общий ущерб. На данный момент основными потребностями Украины по-прежнему являются оружие, гуманитарная и финансовая помощь. В то же время кабинет (министров Нидерландов — прим. «Ленты.ру») готовится к этапу восстановления на Украине. Как он будет проходить, в первую очередь должны определить Украина и сами украинцы», — сказано в пояснительной записке кабмина страны.

Отмечается, что важное значение в процессе восстановления Украины будет играть ряд факторов, например, координация между Киевом и западными партнерами, между разными международными организациями, а также между правительственными структурами Нидерландов.

Ранее журналист Лучио Караччо рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предложением премьер-министра Италии Марио Драги продолжить переговоры между Киевом и Москвой. Караччо заявил, что многие ожидали от Драги более острых заявлений в ходе его визита в Вашингтон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Россиян предупредили о скрытой угрозе коронавируса
МВФ предупредил о новых потрясениях для мировой экономики
Жители Москвы пытались заказать своему сыну-дошкольнику проститутку
Турцию уличили в требовании F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО
Германии предсказали холодную осень без газа из России
В России назвали причину стагнации в переговорах с Украиной
Захарова рассказала о «ядерных провокациях» Запада
В Пентагоне впервые сделали заявление о возможных столкновениях c НЛО
В Госдепе оценили вероятность переговоров Лаврова и Блинкена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.