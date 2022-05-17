Нидерланды окажут помощь в восстановлении Украины

Власти Нидерландов готовятся к стадии восстановления на Украине

Власти Нидерландов начали подготовку к стадии восстановления на Украине, при том, что военные действия там до сих пор продолжаются. Несмотря на это, Амстердам хочет оказать Киеву помощь, сообщает ТАСС.

«На данный момент невозможно оценить, сколько продлится война на Украине и каков будет общий ущерб. На данный момент основными потребностями Украины по-прежнему являются оружие, гуманитарная и финансовая помощь. В то же время кабинет (министров Нидерландов — прим. «Ленты.ру») готовится к этапу восстановления на Украине. Как он будет проходить, в первую очередь должны определить Украина и сами украинцы», — сказано в пояснительной записке кабмина страны.

Отмечается, что важное значение в процессе восстановления Украины будет играть ряд факторов, например, координация между Киевом и западными партнерами, между разными международными организациями, а также между правительственными структурами Нидерландов.

Ранее журналист Лучио Караччо рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предложением премьер-министра Италии Марио Драги продолжить переговоры между Киевом и Москвой. Караччо заявил, что многие ожидали от Драги более острых заявлений в ходе его визита в Вашингтон.