Объяснено использование Украиной военной авиации при уничтоженных аэродромах

Военный эксперт Прокаев заявил, что ВСУ используют заброшенные военные аэродромы

Военный эксперт Андрей Прокаев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что несмотря на то, что российские солдаты уничтожили военные аэродромы Украины в первые дни специальной военной операции, у Киева осталось небольшое количество самолетов, а также объяснил, каким образом ВСУ удается пользоваться авиацией.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации украинские военные были вынуждены перебазироваться на аэродромы, которые были заброшены еще 20-30 лет назад. Он отметил, что на них все еще осталась некоторая инфраструктура.

«Их нельзя назвать полноценными аэродромами, но летное поле остается, а авиакеросин можно подогнать в заправочных машинах. Они перебазировались на эти аэродромы, что позволило избежать уничтожения самолетов», — заявил Прокаев.

Зачастую самолеты ВСУ взлетают с одного подобного аэродрома, а выполнив свою боевую задачу возвращаются на другой, заключил он.

Ранее Минобороны показало видео сдачи в плен бойцов Вооруженных сил Украины, находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Отмечается, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 военнослужащих, в том числе 51 тяжелораненый.