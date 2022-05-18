Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

Азербайджан заявил, что позиции его армии подверглись интенсивному обстрелу

Министерство обороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Баку утверждает, что в ночь на среду, 18 мая, позиции его вооруженных сил подверглись интенсивному обстрелу в Кельбаджарском районе. «Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — добавили в Минобороны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) раскритиковал объединение за позицию во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и продажу оружия Азербайджану.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. Началась война, в 1994 году было заключено перемирие.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х территорий.