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Россиянина осудят за убийство бабушки ради телевизора и 2,5 тысячи рублей

Жителя Челябинска осудят за убийство бабушки ради 2,5 тысячи рублей и телевизора

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске 25-летнего местного жителя осудят за убийство 71-летней бабушки из корыстных побуждений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в августе прошлого года молодой человек, находясь под действием алкоголя и наркотиков, избил пожилую женщину металлическим ключом. Когда потерпевшая упала на пол, обвиняемый ушел на кухню, взял нож и ударил ее ножом.

Затем фигурант стал душить пенсионерку резиновой трубкой медицинского тонометра, однако она порвалась. Тогда он взял провод от удлинителя и продолжил душить родственницу. В итоге злоумышленник сломал бабушке шею, и она скончалась, после чего он забрал у нее 2,5 тысяч рублей и телевизор.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 39-летнего местного жителя обвинили в убийстве 81-летней пенсионерки. По данным следствия, мужчина проживал вместе бабушкой в доме в деревне Куда. В конце января он из личной неприязни убил родственницу, вывез ее тело в лес, а после заявил в полицию об ее исчезновении.

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Елизавета Новикова
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