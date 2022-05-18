Deutsche Bank закрыл счета крупных российских банков

РБК заявил, что немецкий Deutsche Bank отключил счета нескольких российских банков

Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с некоторыми крупными российскими банками, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Deutsche Bank в середине марта прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля. По данным источника издания, счета работали до 7 апреля и были закрыты 20 апреля.

«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — пояснил другой источник, добавив, что если число операций у банка увеличивается, то Deutsche Bank закрывает счет.

Иностранные банки боятся оказаться вовлеченными в проведение платежей и переводов средств организациям, в отношении которых введены санкции, сказал управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В марте Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил, что закрывает оставшийся бизнес на территории России. Банк также не намерен больше участвовать в новых проектах в стране.